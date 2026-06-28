Neviđena krađa kod Zrenjanina! Sa gazdinstva u Melencima ukradena četiri mlada emua, policija pokrenula istragu, oglasio se vlasnik

Kurir pre 17 minuta  |  Zrenjaninski.com
Neviđena krađa kod Zrenjanina! Sa gazdinstva u Melencima ukradena četiri mlada emua, policija pokrenula istragu, oglasio se…

Iz Poljoprivrednog gazdinstva Čordaš Adamov iz Melenaca, sela kod Zrenjanina, u noći između 22. i 23. juna ukradena su četiri mlada emua.

Nesvakidašnja krađa četiri emua, stara oko mesec dana, prijavljena je Policijskoj upravi u Zrenjaninu, čiji pripadnici su izašli na lice mesta i sačinili zapisnik. - Ukradeni emui su iz prvog legla u mom poljoprivrednom gazdinstvu, a štetu procenjujem na oko 800 evra. Inače, cena emua varira i kreće se od 100 do 1.200 evra, u zavisnosti od starosti, DNK, pola, boje… - kaže za portal zrenjaninski.com vlasnik poljoprivrednog gazdinstva Zoran Adamov. On ističe da je
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