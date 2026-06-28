Petković čestitao praznik Srbima na KiM: Neka nam Vidovdan bude podsećanje da su vera, jedinstvo i istrajnost temelj naše budućnosti

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je svim Srbima na Kosovu i Metohiji Vidovdan, ističući da za Srbe na Kosovu i Metohiji današnji praznik nije samo sećanje na jedan istorijski događaj, već trajni simbol naše duhovne snage, istrajnosti i vernosti vidovdanskom zavetu i vrednostima koje su vekovima oblikovale srpski narod. - Protivpravnom odlukom Prištine već tri godine nisam u mogućnosti da proslavim ovaj sveti dan sa našim narodom na