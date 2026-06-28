Poginuo pilot, povređeno 13 ljudi! Novi detalji avionske nesreće u Pekingu, zabio se u najvišu zgradu! Kruže zastrašujući snimci (video)

Kurir pre 28 minuta  |  Index.hr)
Poginuo pilot, povređeno 13 ljudi! Novi detalji avionske nesreće u Pekingu, zabio se u najvišu zgradu! Kruže zastrašujući…

U udaru lakog aviona u najvišu zgradu u Pekingu prekjuče je poginuo pilot, dok je povređeno 13 ljudi koji nisu bili u letelici, saopštile su lokalne vlasti nakon neuobičajene nesreće u Pekingu, gde je vazdušni prostor pod strogim ograničenjima.

Povređenima je ukazana lekarska pomoć, a vlasti istražuju okolnosti incidenta, saopštila je u subotu vlada pekinškog okruga Čaojang. - Jednomotorni laki sportski avion sa dva sedišta udario je u neboder dok je leteo u blizini Istočnog trećeg obilaznog puta u Čaojangu, 26. juna u 17:55 sati po lokalnom vremenu (9.55 po GMT-u) - navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama. - U avionu se nalazila samo jedna osoba - pilot, koji je poginuo - dodaje se u
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