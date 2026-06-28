Skandal na Mundijalu! Bahati Ronaldo šokirao sve ispred stadiona, selektor Portugala hitno reagovao!

Kurir pre 1 sat
Skandal na Mundijalu! Bahati Ronaldo šokirao sve ispred stadiona, selektor Portugala hitno reagovao!

Zvezda reprezentacije Portugala Kristijano Ronaldo nije želeo da daje izjave posle utakmice sa Kolumbijom na Mundijalu, dok je selektor poručio da i dalje ima puno poverenje u iskusnog golgetera.

Posle novih kritika na račun svoje igre protiv Kolumbije, kapiten Portugala Kristijano Ronaldo nije želeo da razgovara sa predstavnicima medija. Dok je napuštao stadion, novinari su pokušali da dobiju njegov komentar, ali je iskusni napadač samo kratko odgovorio: "Danas ne", odbrusio je Ronaldo! Njegovo ćutanje dodatno je podgrejalo spekulacije u portugalskoj javnosti, gde se sve više polemiše o formi 41-godišnjeg fudbalera i njegovoj ulozi u reprezentaciji. Na
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