Slavlje na ulicama Pariza zbog hladnog talasa! Ljudi izleteli da se rashlade širom Francuske koja je danima ključala, munje sevaju iznad Ajfelove kule! (video)

Kurir pre 2 sata  |  BFM)
Slavlje na ulicama Pariza zbog hladnog talasa! Ljudi izleteli da se rashlade širom Francuske koja je danima ključala, munje…

Francuska služba javnog zdravlja saopštila je da je u toj zemlji tokom toplotnog talasa, od 24. juna zabeleženo oko 1.000 smrtnih slučajeva više nego obično.

Meteo-Frans je saopštio da se večeras u 22:00 sata očekuje ukidanje najviših upozorenja na visoke temperature na teritoriji cele zemlje, zahvaljujući ulasku hladnijeg vazduha sa zapada i severozapada, prenosi televizija BFM. Nekoliko regiona u Francuskoj u subotu su tokom večeri i noći pogodile oluje u kojima je zabeleženo više od 127.000 udara groma, prema podacima opservatorije Keraunos, a udari gromova bili su posebno intenzivni u regionima od Il de Fransa do O
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