Srpkinja sjajna u Francuskoj: Adriana Vilagoš osvojila drugo mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Parizu

Vilagoš je do drugog mesta došla hicem od 63,83 metra, čime je zabeležila svoj najbolji rezultat ove sezone.Tokom takmičenja zabeležila je još hiceve od 57,97 metara, 59,11 metra, 58,99 metara i 57,28 metara, uz jedan neispravan pokušaj. Prvo mesto na mitingu u Parizu osvojila je Kineskinja Ziji Jan sa hicem od 67,44 metra. U generalnom plasmanu Dijamantske lige, Vilagoš se, nakon tri od pet kvalifikacionih mitinga, nalazi na drugom mestu sa 19 bodova, pet manje od