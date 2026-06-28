Srušeni avion prevozio padobrance na obuci! Letelica pala pored supermarketa, niko nije preživeo! Novi detalji tragedije u Francuskoj! (foto/video)

Jedanaest osoba poginulo je nakon što se avion, koji je prema navodima prevozio padobrance na obuci, srušio na istoku Francuske.

Avion namenjen za padobranske skokove pao je svega nekoliko minuta nakon poletanja u blizini Nansija. U njemu su se nalazili ljudi koji su se pripremali za svoj prvi tandemski skok kada se letelica srušila. Među njima su bili profesionalni padobranci i medicinske sestre. Poginuli su svi - pilot, pet padobranaca instruktora i pet polaznika (medicinske sestre). Tragedija se dogodila oko 11 časova u nedelju, kada se srušio Pilatus PC-6, jednomotorni avion nemačke