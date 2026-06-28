Ukleti broj 96 - surovije od ovoga ne može! Nesreća koja će ući u istoriju fudbala!

Kurir pre 45 minuta
Ukleti broj 96 - surovije od ovoga ne može! Nesreća koja će ući u istoriju fudbala!

Ako postoji reprezentacija koju je sreća potpuno napustila na ovom Mundijalu, onda je to Iran.

Prvo su protiv Egipta ostali bez gola koji bi ih praktično odveo u nokaut fazu. U sudijskoj nadoknadi zatresli su mrežu, slavlje je već počelo, a onda je usledio hladan tuš - VAR je poništio pogodak zbog ofsajda. Sve to desilo se u 96. minut. Umesto ogromna tri boda, ostali su na remiju i morali su da čekaju rasplet drugih utakmica. A, onda je stigao još veći šok. U duelu Alžira i Austrije rezultat 3:3 bio je jedini koji je Irancima zatvorio vrata nokaut faze. I
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