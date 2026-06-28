Ukleti broj 96 - surovije od ovoga ne može! Nesreća koja će ući u istoriju fudbala!
Kurir pre 45 minuta
Ako postoji reprezentacija koju je sreća potpuno napustila na ovom Mundijalu, onda je to Iran.
Prvo su protiv Egipta ostali bez gola koji bi ih praktično odveo u nokaut fazu. U sudijskoj nadoknadi zatresli su mrežu, slavlje je već počelo, a onda je usledio hladan tuš - VAR je poništio pogodak zbog ofsajda. Sve to desilo se u 96. minut. Umesto ogromna tri boda, ostali su na remiju i morali su da čekaju rasplet drugih utakmica. A, onda je stigao još veći šok. U duelu Alžira i Austrije rezultat 3:3 bio je jedini koji je Irancima zatvorio vrata nokaut faze. I