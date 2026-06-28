Za Engleze sada počinje pravi turnir! Tuhel: Uradili smo ono što je bilo potrebno

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel izjavio je posle pobede nad Panamom da je ostvareno ono što je bilo najvažnije, a to je plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva. "Uradili smo ono što je bilo potrebno.

Očekivali smo tešku utakmicu protiv fizički izuzetno snažnog protivnika. Veoma ih je teško savladati, a mi smo jedini tim koji je uspeo da stvori toliko prilika i postigne dva gola protiv njih", rekao je Tuhel. Engleska je u Njujorku pobedila Panamu 2:0, u poslednjem kolu Grupe L. Nemački stručnjak istakao je da je njegova ekipa igrala agresivno, ali i disciplinovano. "Bili smo veoma agresivni, ali smo morali da pazimo na njihove kontre. Zaslužili smo pobedu, iako