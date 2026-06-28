Maturanti će sutra saznati gde nastavljaju svoje obrazovanje

Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu sutra će saznati gde nastavljaju svoje obrazovanje.

Ministarstvo prosvete ranije je najavilo da će 29. juna biti objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Učenici koji su završili osmi razred i položili završni ispit 23. i 24, juna popunjavli su listu opredeljenja (želja) za upis u srednju školu, a pomioćnica ministra prosvete Danka Nešović tada je navela da u srednjim školama ima oko 72.000 mesta, dok je završni ispit polagalo oko 64.400 učenika te da razloga za