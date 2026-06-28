Dnevni horoskop za 28. jun 2026: Strelca očekuje dinamičan dan na poslu, Bikove stiže prošlost, a vas?

Mondo pre 32 minuta  |  Miljana Brajović
Dnevni horoskop za 28. jun 2026: Strelca očekuje dinamičan dan na poslu, Bikove stiže prošlost, a vas?
Dnevni horoskop za 28. jun 2026. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Prelistajte naš zvezdani vodič! U galeriji ispod vas čekaju prognoze za sve znakove Zodijaka: Kako su vam zvezde danas naklonjene? Saveti naših astrologa za zdravlje, ljubav i posao vas čekaju svakog dana na Viberu. PRIJAVITE SE OVDE. BONUS VIDEO: (MONDO)
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