Gori Beograd, tropska noć širom zemlje: Samo u ovom mestu u Srbiji je manje od 20 stepeni (foto)

Toplotni talas koji je stigao u Srbiju početkom ove nedelje doneo je tropske temperature širom zemlje.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je saopštio da je u podne izmereno 35 stepeni u mnogim mestima, a u 20 časova je temperatura u mnogim gradovima bila iznad 30 stepeni prema poslednjim pdoacima RHMZ-a. U Beogradu je 33 stepena izmereno u 20 časova. To znači da Beograđane očekuje prava tropska noć s obzirom da temperatura pada (trenutno je 30), ali će tek tamo oko dva ujutru temperatura pasti na nešto iznad 20 stepeni. Visoke temperature su i na Paliću, u