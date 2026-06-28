Hladni front razneo toplotnu kupolu iznad Evrope: Nakon neviđenog pakla stigla kataklizma, nebo se otvorilo (video)

Mondo pre 4 sati  |  Jovana Radovanović
Hladni front razneo toplotnu kupolu iznad Evrope: Nakon neviđenog pakla stigla kataklizma, nebo se otvorilo (video)

Francuska služba javnog zdravlja saopštila je danas da je u toj zemlji tokom toplotnog talasa, od 24. juna zabeleženo oko 1.000 smrtnih slučajeva više nego obično.

Meteo-Frans je saopštio da se danas u 22.00 sata očekuje ukidanje najviših upozorenja na visoke temperature na teritoriji cele zemlje, zahvaljujući ulasku hladnijeg vazduha sa zapada i severozapada, prenosi televizija BFM. Nekoliko regiona u Francuskoj u subotu su tokom večeri i noći pogodile oluje u kojima je zabeleženo više od 127.000 udara groma, prema podacima opservatorije Keraunos, a udari gromova bili su posebno intenzivni u regionima od Il de Fransa do O de
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