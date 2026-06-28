"I dalje nismo na maksimumu ovog toplotnog talasa": Meteorolog Ristić otkrio kada prestaju vrućine

Paklene vrućine nastavile su se i danas u Srbiji, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je saopštio da je u brojnim gradovima danas u podne izmereno 35 stepeni dok je jedan građanin u Novom Sadu u svom dvorištu izmerio skoro 50 stepeni.

Meteorolog Ivan Ristić je prilikom gostovanja na televiziji " Pink" otkrio da vrućine konačno prestaju za tri dana, u sredu 1. jula. "Ovaj toplotni talas ima realan naziv - Lucifer. Vrelo je u celoj Evropi, danas je u Berlinu 41 stepen, juče je isto bilo preko 40 stepeni u Nemačkoj. Tamo nemaju klime uređaje, nemaju ništa. Ne znam kako se snalaze, bile su tuče zbog klime, ali ne možete za jedan dan da nakupujete klime za celu Nemačku. Mislim da će se oni polako, iz