Kanada posle drame prošla u osminu finala: Gol u nadoknadi sprečio produžetke na Mundijalu

Počela je nokaut faza Svetskog prvenstva i to pobedom jednog od domaćina.

Kanada je u 92. minutu došla do pobede protiv Južne Afrike. Gol za osminu finala postigao je Stefen Eustakio. Veoma dobra utakmica, dobar tempo, Kanađani su bili bolji, stvarali više šansi i prosto je neverovatno da gol nije pao mnogo ranije, a bilo je više izglednih šansi da se to desi. Na kraju je gol pao u nadoknadi i to kada su svi očekivali produžetke na meču. Čuvala se afrička selekcija u završnici, čak su se dodavali sa golmanom u jednom momentu i tako