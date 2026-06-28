Kanada posle drame prošla u osminu finala: Gol u nadoknadi sprečio produžetke na Mundijalu

Mondo pre 27 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Kanada posle drame prošla u osminu finala: Gol u nadoknadi sprečio produžetke na Mundijalu

Počela je nokaut faza Svetskog prvenstva i to pobedom jednog od domaćina.

Kanada je u 92. minutu došla do pobede protiv Južne Afrike. Gol za osminu finala postigao je Stefen Eustakio. Veoma dobra utakmica, dobar tempo, Kanađani su bili bolji, stvarali više šansi i prosto je neverovatno da gol nije pao mnogo ranije, a bilo je više izglednih šansi da se to desi. Na kraju je gol pao u nadoknadi i to kada su svi očekivali produžetke na meču. Čuvala se afrička selekcija u završnici, čak su se dodavali sa golmanom u jednom momentu i tako
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Fudbaleri Kanade prvi učesnici osmine finala Svetskog prvenstva

Fudbaleri Kanade prvi učesnici osmine finala Svetskog prvenstva

RTV pre 22 minuta
Eustahio u nadoknadi poslao Kanadu u osminu finala Mundijala

Eustahio u nadoknadi poslao Kanadu u osminu finala Mundijala

RTS pre 27 minuta
Drama u Los Anđelesu: Kanada golom u nadoknadi slomila Južnu Afriku za osminu finala Mundijala!

Drama u Los Anđelesu: Kanada golom u nadoknadi slomila Južnu Afriku za osminu finala Mundijala!

Hot sport pre 56 minuta
Kanada pobedila Južnu Afriku i plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva

Kanada pobedila Južnu Afriku i plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva

Radio sto plus pre 37 minuta
Euštakio: Mnogo smo radili da bismo ostvarili ovu pobedu

Euštakio: Mnogo smo radili da bismo ostvarili ovu pobedu

Radio sto plus pre 7 minuta
Trenutak odluke! Ovako je Kanada u minut do 12 srušila žilavu Južnu Afriku - drama do poslednjeg zvižduka! (video)

Trenutak odluke! Ovako je Kanada u minut do 12 srušila žilavu Južnu Afriku - drama do poslednjeg zvižduka! (video)

Kurir pre 32 minuta
Kanada u osmini finala Svetskog prvenstva: Ludnica u Los Anđelesu - Eustahio u nadoknadi srušio Južnu Afriku!

Kanada u osmini finala Svetskog prvenstva: Ludnica u Los Anđelesu - Eustahio u nadoknadi srušio Južnu Afriku!

Kurir pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoJužna AfrikaKanadaKalifornijaAfrika

Sport, najnovije vesti »

Adriana Vilagoš osvojila drugo mesto na mitingu Dijamantske lige

Adriana Vilagoš osvojila drugo mesto na mitingu Dijamantske lige

Danas pre 2 minuta
Mozes Rajt potvrdio - Barsa dobila veliko pojačanje!

Mozes Rajt potvrdio - Barsa dobila veliko pojačanje!

Sportske.net pre 2 minuta
Još jedan poraz odbojkaša Srbije u Ligi nacija

Još jedan poraz odbojkaša Srbije u Ligi nacija

Danas pre 2 minuta
Kanada stigla do pobede u „minut do 12“ u istorijskom meču Svetskog prvenstva

Kanada stigla do pobede u „minut do 12“ u istorijskom meču Svetskog prvenstva

Danas pre 2 minuta
‘Još verujem da je moj sin živ’: Razorni zemljotresi u Venecueli, više od 1.400 mrtvih

‘Još verujem da je moj sin živ’: Razorni zemljotresi u Venecueli, više od 1.400 mrtvih

Danas pre 2 sata