Luka Modrić je rekorder Mundijala: Evo šta nije uspeo da uradi niko pre njega

Reprezentacija Hrvatske pobedila je Ganu (2:1) pogocima Petra Sučića i Nikole Vlašića u trećem kolu grupne faze Mundijala 2026 i obezbedila drugu poziciju u grupi, odmah iz Engleske.

To znači da će takmičenje nastaviti u nokaut fazi, u kojoj će se sastati sa selekcijom Portugala. Hrvate i dalje predvodi vezni igrač Milana Luka Modrić, koji briljira i u 41. godini. Hrvatski kapiten je sinoć u Filadelfiji odigrao 201. meč za reprezentaciju i asistirao je za pobedonosni pogodak u 83. minutu. Nakon što je centrirao iz kornera, Nikola Vlašić pogodio je za trijumf nad afričkom selekcijom. Bila je to rekordna asistencija za Modrića, koji je sa 40