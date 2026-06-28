Luka Modrić je rekorder Mundijala: Evo šta nije uspeo da uradi niko pre njega

Mondo pre 40 minuta  |  Dušan Ninković
Luka Modrić je rekorder Mundijala: Evo šta nije uspeo da uradi niko pre njega

Reprezentacija Hrvatske pobedila je Ganu (2:1) pogocima Petra Sučića i Nikole Vlašića u trećem kolu grupne faze Mundijala 2026 i obezbedila drugu poziciju u grupi, odmah iz Engleske.

To znači da će takmičenje nastaviti u nokaut fazi, u kojoj će se sastati sa selekcijom Portugala. Hrvate i dalje predvodi vezni igrač Milana Luka Modrić, koji briljira i u 41. godini. Hrvatski kapiten je sinoć u Filadelfiji odigrao 201. meč za reprezentaciju i asistirao je za pobedonosni pogodak u 83. minutu. Nakon što je centrirao iz kornera, Nikola Vlašić pogodio je za trijumf nad afričkom selekcijom. Bila je to rekordna asistencija za Modrića, koji je sa 40
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Svetsko prvenstvo gubi vrednost"

"Svetsko prvenstvo gubi vrednost"

B92 pre 2 sata
Ovo su najgori timovi u ovom veku: Srbija na listi najgorih reprezentacija Mundijala, tu je i Severna Koreja!

Ovo su najgori timovi u ovom veku: Srbija na listi najgorih reprezentacija Mundijala, tu je i Severna Koreja!

Hot sport pre 3 sata
Bolna sudbina i nesreća kakva se ne pamti! Kako su Iranci izbačeni sa Mundijala?! Teže od ovoga ne može: Borili se sa…

Bolna sudbina i nesreća kakva se ne pamti! Kako su Iranci izbačeni sa Mundijala?! Teže od ovoga ne može: Borili se sa vetrenjačama, pa im presudio Srbin!

Kurir pre 3 sata
Američke legende prognozirale meč protiv BiH: "Imamo lak žreb, biće 2:0 ili 3:0..."

Američke legende prognozirale meč protiv BiH: "Imamo lak žreb, biće 2:0 ili 3:0..."

Telegraf pre 2 sata
Poznato je i ko je najgori tim na ovom Mundijalu: Odgovor će vas možda i iznenaditi!

Poznato je i ko je najgori tim na ovom Mundijalu: Odgovor će vas možda i iznenaditi!

Hot sport pre 4 sati
"Za sledeći meč će da skrati nokte": Da li je ovo najmanji ofsajd u istoriji Svetskog prvenstva?

"Za sledeći meč će da skrati nokte": Da li je ovo najmanji ofsajd u istoriji Svetskog prvenstva?

Mondo pre 4 sati
Sudbina se poigrala sa komšijama - paklen put u nokaut fazi za Hrvatsku, Bosna i Hercegovina sanja čudo

Sudbina se poigrala sa komšijama - paklen put u nokaut fazi za Hrvatsku, Bosna i Hercegovina sanja čudo

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaGanaPortugalFiladelfija

Sport, najnovije vesti »

Bild: Maksimović odustao od igranja za Srbiju na EP

Bild: Maksimović odustao od igranja za Srbiju na EP

Sport klub pre 15 minuta
Počinje borba za titulu: Završen prvi krug Mundijala, poznati svi učesnici nokaut faze

Počinje borba za titulu: Završen prvi krug Mundijala, poznati svi učesnici nokaut faze

Newsmax Balkans pre 10 minuta
Mačković i Pimenov osvojili srebrnu medalju na Svetskom kupu u Lucernu

Mačković i Pimenov osvojili srebrnu medalju na Svetskom kupu u Lucernu

RTV pre 50 minuta
Sa Parkerom stiže i armija igrača, petoricu već objavio, a pomagaće mu bivši selektor Francuske!

Sa Parkerom stiže i armija igrača, petoricu već objavio, a pomagaće mu bivši selektor Francuske!

Sportske.net pre 10 minuta
Siloviti orlići: Deklasirali protivnika sa preko 40 razlike na Svetskom prvenstvu!

Siloviti orlići: Deklasirali protivnika sa preko 40 razlike na Svetskom prvenstvu!

Hot sport pre 35 minuta