"Probudile su me sirene, osetila sam da se gušim": Snežana preživela pakao u Guči, amonijak cureo 50 metara od nje

U Guči se tokom noći subote na nedelju 28. juna se dogodio akcident kada je cureo amonijak u jednoj hladnjači zbog čega je povređeno nekoliko osoba.

Snežana koja živi na svega 50-ak metara od mesta akcidenta je u razgovoru za " Telegraf" otkrila kako je to izgledalo. "Ja živim 50-ak metara od te hladnjače. Spavala sam kada se to desilo. Probudile su me sirene. Osetila sam da se gušim. I dalje osećam peckanje u grlu. Zatvorila sam samo kuću lepo i to je to. Nigde nisam otišla", ispričala je ona. Da podsetimo, cureo je amonijak iz jedne hladnjače, svi građani Guče su odmah upozoreni zvučnim signalima.