"Probudile su me sirene, osetila sam da se gušim": Snežana preživela pakao u Guči, amonijak cureo 50 metara od nje

Mondo pre 3 sata  |  Aleksandar Blagić
"Probudile su me sirene, osetila sam da se gušim": Snežana preživela pakao u Guči, amonijak cureo 50 metara od nje

U Guči se tokom noći subote na nedelju 28. juna se dogodio akcident kada je cureo amonijak u jednoj hladnjači zbog čega je povređeno nekoliko osoba.

Snežana koja živi na svega 50-ak metara od mesta akcidenta je u razgovoru za " Telegraf" otkrila kako je to izgledalo. "Ja živim 50-ak metara od te hladnjače. Spavala sam kada se to desilo. Probudile su me sirene. Osetila sam da se gušim. I dalje osećam peckanje u grlu. Zatvorila sam samo kuću lepo i to je to. Nigde nisam otišla", ispričala je ona. Da podsetimo, cureo je amonijak iz jedne hladnjače, svi građani Guče su odmah upozoreni zvučnim signalima.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

BBC News pre 3 sata
Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Radio 021 pre 3 sata
Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Južne vesti pre 3 sata
Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Danas pre 4 sati
Guča i dalje u šoku nakon curenja amonijaka: Meštani za Telegraf otkrili jedan jezivi detalj

Guča i dalje u šoku nakon curenja amonijaka: Meštani za Telegraf otkrili jedan jezivi detalj

Telegraf pre 5 sati
Akcident u Guči – iscureo amonijak, situacija pod kontrolom (VIDEO)

Akcident u Guči – iscureo amonijak, situacija pod kontrolom (VIDEO)

Zoom UE pre 6 sati
Akcident u Guči: Iz hladnjače iscurio amonijak, meštanima stiglo upozorenje MUP-a

Akcident u Guči: Iz hladnjače iscurio amonijak, meštanima stiglo upozorenje MUP-a

Euronews pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Guča

Regioni, najnovije vesti »

"Mi imamo svoga boga": Bodiroga na studentskom skupu u Kraljevu, građani mu skandirali (VIDEO)

"Mi imamo svoga boga": Bodiroga na studentskom skupu u Kraljevu, građani mu skandirali (VIDEO)

N1 Info pre 58 minuta
(BLOG) Završen skup u Kraljevu, ključna poruka na Vidovdan - "bliži se kraj vladavini SNS, studenti pobeđuju"

(BLOG) Završen skup u Kraljevu, ključna poruka na Vidovdan - "bliži se kraj vladavini SNS, studenti pobeđuju"

N1 Info pre 23 minuta
BLOG UŽIVO: Studentski skup "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu – Poruke o Kosovu, poštovanju ustava i zakona, prosveti

BLOG UŽIVO: Studentski skup "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu – Poruke o Kosovu, poštovanju ustava i zakona, prosveti

Insajder pre 58 minuta
UŽIVO Studentski skup u Kraljevu: „Doći će dan kada neće biti važno ko je imao vlast nego ko je imao obraz“(FOTO, VIDEO)…

UŽIVO Studentski skup u Kraljevu: „Doći će dan kada neće biti važno ko je imao vlast nego ko je imao obraz“(FOTO, VIDEO)

Danas pre 58 minuta
Od Kosova do izbora: Dva lica Srbije na Vidovdan

Od Kosova do izbora: Dva lica Srbije na Vidovdan

BBC News pre 23 minuta