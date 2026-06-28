Prve slike pada aviona u Francuskoj: Poginulo 11 osoba, letelica se srušila ubrzo nakon poletanja (foto, video)

Danas je poginulo 11 osoba u padu aviona koji se srušio na istoku Francuske, piše " CNN".

Avion je prevozio padobrance koji su bili na obuci. Avion namenjen za padobranske skokove pao je svega par minuta nakon što je poleteo na istoku zemlje, blizu Nansija. Svi putnici su se pripremali za svoj prvi tandemski skok. Među njima je bilo i profesionalnih padobranaca, kao i medicinskih sestara. Svi su poginuli - pilot, pet padobranaca instruktora i pet polaznika (medicinske sestre). Nesreća se dogodila danas prepodne oko 11 časova. Srušio se avion Pilatus