Srušio se civilni avion, ima mrtvih: Teška nesreća u Francuskoj

Najmanje 11 osoba je poginulo kada se u nedelju srušio civilni avion u gradu Tomblen na severoistoku Francuske, preneo je kanal BFM, pozivajući se na Iva Segija, prefekta departmana Mert i Mozel.

Lokalni list L'Est Republicain izvestio je da je letelica, koja je poletela sa lokalnog aerodroma Nansi-Esej, prevozila grupu padobranaca. Na mestu nesreće nalazi se veliki broj spasilaca i pripadnika hitnih službi koji učestvuju u intervenciji. Lokalna prefektura je na mreži X (bivši Tviter) saopštila da je prefekt Segi aktivirao operativni centar kako bi se situacija na terenu pratila u realnom vremenu. BONUS VIDEO: