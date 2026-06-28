Studenti u blokadi organizuju skup u Kraljevu: Ovo su detalji programa

Mondo pre 47 minuta  |  Mihajlo Sfera
Studenti u blokadi organizuju skup u Kraljevu: Ovo su detalji programa

Studenti u blokadi danas organizuju skup u Kraljevu.

Prema najavama, centralni deo okupljanja počinje u 18 časova na Trgu srpskih ratnika. Prema programu koji su studenti u blokadi objavili na društvenim mrežama u 11 sati počinje prvi događaj za najmlađe koji će se do 14 časova održavati u Parku Svetog Save. U 14 časova počinje sajamski deo skupa koji je organizovan na četiri lokacije u gradu, kod Lidla u Vojnom naselju, ispred Opštine, na Trgu srpskih ratnika i kod Sportske hale u Ribnici. Kako je najavljeno, tokom
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