"Svaka čast Modriću, ali pogledajte šta radi Ivan": Rade Bogdanović povisio ton i upozorio Hrvate na Mundijalu

Mondo pre 2 sata  |  Nemanja Stanojčić
"Svaka čast Modriću, ali pogledajte šta radi Ivan": Rade Bogdanović povisio ton i upozorio Hrvate na Mundijalu

Hrvatska je pobedila Ganu (2:1) i prošla u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

Važan trijumf, tri boda i obezbeđeno drugo mesto u grupi. Posle meča je Rade Bogdanović imao i reči hvale i kritika na račun "vatrenih". Nije mu se dopalo kako su igrali u drugom delu, pošto je prvo poluvreme opisao kao da su "Hrvati razvukli ekipu Gane kao harmoniku". "Čuli su u Gani da želimo da igraju atraktivnije da nas ne bi uspavali. Hrvatska je prvih 20-25 minuta u drugom delu bila, moglo bi se reći i malo izgubljena kada se uporedi prvo poluvreme", počeo je
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