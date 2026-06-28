Teška nesreća kod poznatog restorana kod Šapca: Zatvorena magistrala zbog žestokog sudara (foto)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas prepodne na magistralnom putu Šabac - Valjevo u mestu Cerovac, javlja "Glas Podrinja". Učestvovala su dva vozila u saobraćajnoj nesreći. Policija i Hitna pomoć su odmah bili upućeni na lice mesta. Sudar se dogodio blizu jednog poznatog restorana. Zasad nije poznat stepen povreda učesnika sudara. Istraga je u toku. BONUS VIDEO: