Teška nesreća kod poznatog restorana kod Šapca: Zatvorena magistrala zbog žestokog sudara (foto)

Mondo pre 31 minuta  |  Aleksandar Blagić
Teška nesreća kod poznatog restorana kod Šapca: Zatvorena magistrala zbog žestokog sudara (foto)
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas prepodne na magistralnom putu Šabac - Valjevo u mestu Cerovac, javlja "Glas Podrinja". Učestvovala su dva vozila u saobraćajnoj nesreći. Policija i Hitna pomoć su odmah bili upućeni na lice mesta. Sudar se dogodio blizu jednog poznatog restorana. Zasad nije poznat stepen povreda učesnika sudara. Istraga je u toku. BONUS VIDEO:
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