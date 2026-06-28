Vremenska prognoza za 28. jun: Paklena vrućina na Vidovdan, blizu 40 stepeni širom Srbije

Mondo pre 32 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 28. jun: Paklena vrućina na Vidovdan, blizu 40 stepeni širom Srbije

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 28. jun 2026. godine, biće toplo rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna dnevna od 28 do 38 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 36 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 29. jun, biće pretežno oblačno, u Vojvodini sunčano i toplo. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša od
Otvori na mondo.rs

Pročitajte još

Tanjga posle remija sa Araratom na pripremama: "Bilo je dobrih trenutaka i odlične igre, takođe je bilo i loše igre i to je…

Tanjga posle remija sa Araratom na pripremama: "Bilo je dobrih trenutaka i odlične igre, takođe je bilo i loše igre i to je normalno"

Kurir pre 4 sati
Žigmanov: Festival "Crvena ruža" svedoči o očuvanju kulturnog identiteta Rusina u Vojvodini

Žigmanov: Festival "Crvena ruža" svedoči o očuvanju kulturnog identiteta Rusina u Vojvodini

RTV pre 5 sati
Miroslav Tanjga posle remija sa Araratom: "Bilo je dobrih trenutaka i odlične igre, takođe je bilo i loše igre i to je…

Miroslav Tanjga posle remija sa Araratom: "Bilo je dobrih trenutaka i odlične igre, takođe je bilo i loše igre i to je normalno"

Dnevnik pre 1 dan
Žigmanov: "Crvena ruža" svedoči o očuvanju kulturnog identiteta Rusina u Vojvodini

Žigmanov: "Crvena ruža" svedoči o očuvanju kulturnog identiteta Rusina u Vojvodini

Euronews pre 5 sati
Bivši golgeter miljenik Delija, o čuvenoj tituli na Marakani i danas pričaju, trenutak sa Orlovima bolna rana

Bivši golgeter miljenik Delija, o čuvenoj tituli na Marakani i danas pričaju, trenutak sa Orlovima bolna rana

Telegraf pre 6 sati
Vojvodina ponovo bez pobede? Miroslav Tanjga zadovoljan!

Vojvodina ponovo bez pobede? Miroslav Tanjga zadovoljan!

Sportske.net pre 7 sati
Marko Mladenović postigao gol protiv Ararata: "Sa ovakvim rivalima hvatamo ritam za Evropu"

Marko Mladenović postigao gol protiv Ararata: "Sa ovakvim rivalima hvatamo ritam za Evropu"

Dnevnik pre 7 sati

Ključne reči

VojvodinaBanatVremenska prognoza

Najnovije vesti »

Svi smo čekali da vidimo šta će biti sa njih dvoje

Svi smo čekali da vidimo šta će biti sa njih dvoje

Velike priče pre 33 minuta
Veza bez tela: Emocije su stvarne i kada partner nije

Veza bez tela: Emocije su stvarne i kada partner nije

Velike priče pre 38 minuta
Neviđena krađa kod Zrenjanina! Sa gazdinstva u Melencima ukradena četiri mlada emua, policija pokrenula istragu, oglasio se…

Neviđena krađa kod Zrenjanina! Sa gazdinstva u Melencima ukradena četiri mlada emua, policija pokrenula istragu, oglasio se vlasnik

Kurir pre 18 minuta
Pevačica imala 160 kilograma, pa doživela neverovatnu transformaciju: Danas njen izgled ostavlja bez daha (foto)

Pevačica imala 160 kilograma, pa doživela neverovatnu transformaciju: Danas njen izgled ostavlja bez daha (foto)

Mondo pre 2 minuta
Nema Mesija, nema problema: Pogledajte majstoriju Argentinca iz slobodnjaka

Nema Mesija, nema problema: Pogledajte majstoriju Argentinca iz slobodnjaka

Mondo pre 32 minuta