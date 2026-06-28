Advokatica: Pušteno svih 36 privedenih nakon Vidovdana na Gazimestanu, sutra prekršajno ročište

Svih 36 osoba privedenih danas nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu pušteno je na slobodu, a za sutra u 13 časova zakazano je ročište pred nadležnim sudom u okviru prekršajnog postupka, potvrdila je za KoSSev advokatica Jovana Filipović, koja je danas boravila u zgradi suda u Ajvaliji.

Filipović navodi za KoSSev, da se protiv privedenih vodi prekršajni, a ne krivični postupak. Kako objašnjava za ovaj medij, zbog prirode postupka, advokati danas nisu bili formalno uključeni u postupak kao njihovi punomoćnici. „Pošto je u pitanju prekršajni postupak, mi danas nismo legitimisani kao advokati. Više smo bili kao tehnička podrška, da im se donesu lične karte, pošto mnogi nisu imali dokumenta sa sobom“, kazala je Filipović za KoSSev. Prema njenim