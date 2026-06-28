Akcident u Guči: Iz hladnjače iscurio amonijak, četiri osobe prevezene u bolnicu

Pedeset minuta posle ponoći u Guči se dogodio akcident, kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici broj 9 iscurio amonijak.

Po prijavi curenja amonijaka u Guči na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Sektora za vanredne situacije koji su, u saradnji sa drugim nadležnim službama, preduzeli sve neophodne mere radi zaštite građana i stavljanja situacije pod kontrolu, saopšteno je iz MUP. Sedam osoba je evakuisano, od kojih su četiri prevezene u čačansku bolnicu. Pretakanje amonijaka je uspešno izvršeno, a intervencija vatrogasaca-spasilaca završena je u 6.55 časova. Curenje amonijaka je