Akcident u Guči: Iz hladnjače iscurio amonijak, četiri osobe prevezene u bolnicu

N1 Info pre 1 sat  |  RTS
Akcident u Guči: Iz hladnjače iscurio amonijak, četiri osobe prevezene u bolnicu

Pedeset minuta posle ponoći u Guči se dogodio akcident, kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici broj 9 iscurio amonijak.

Po prijavi curenja amonijaka u Guči na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Sektora za vanredne situacije koji su, u saradnji sa drugim nadležnim službama, preduzeli sve neophodne mere radi zaštite građana i stavljanja situacije pod kontrolu, saopšteno je iz MUP. Sedam osoba je evakuisano, od kojih su četiri prevezene u čačansku bolnicu. Pretakanje amonijaka je uspešno izvršeno, a intervencija vatrogasaca-spasilaca završena je u 6.55 časova. Curenje amonijaka je
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