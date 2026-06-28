Arhiv javnih skupova objavio procenu: Koliko je ljudi bilo tokom govora Vučića

Arhiv javnih skupova objavio je na mreži X procenu broja ljudi na skupu SNS tokom govora predsednika države Aleksandra Vučića.

Prema njihovoj proceni, u 18.55h je na tom prostoru bilo 32.500 ljudi. Skup "Srbija jedna porodica", Beograd, 27.6.2026. Ukupno prisutnih u 18:55 (GT count): 32.500 Metod: manuelno anotiranje na ortosnimku Dimenzije ortosnimka: 15.711 × 13.555 px GSD: 6,29 cm/px Faktor precenjivanja MUP-a: ~6,4× Rang: 5. po veličini u organizaciji aktuelne vlasti pic.twitter.com/0bL8gJ6mR0 Podsetimo, Arhiv javnih skupova objavio je juče da poseduje snimak koji je nastao tokom