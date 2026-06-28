(BLOG) Završen skup u Kraljevu, ključna poruka na Vidovdan - "bliži se kraj vladavini SNS, studenti pobeđuju"

U Kraljevu je danas održan skup pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan" koji organizuju studenti u blokadi.

Ključna poruka sa vidovdanskog skupa je - "bliži se kraj vladavini SNS, studenti pobeđuju". Glavni program počeo je u 18h na Trgu srpskih ratnika. Od 11h je bio, kako javlja reporter N1, program za decu, a od 14h su štandovi na više lokacija. Beta/Saša Đorđević Beta/Sađa Đorđević Beta/Sađa Đorđević Beta/Sađa Đorđević Beta/Sađa Đorđević Beta/Sađa Đorđević N1 Beta/Sađa Đorđević Beta/Sađa Đorđević Beta/Sađa Đorđević Beta/Sađa Đorđević Beta/Sađa Đorđević Beta/Sađa