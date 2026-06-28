Oboreni rekordi: U Češkoj 41,9 stepeni Celzijusa, u Poljskoj 40,5 stepeni

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Oboreni rekordi: U Češkoj 41,9 stepeni Celzijusa, u Poljskoj 40,5 stepeni

Česi i Poljaci preživeli su najvreliji vikend u istoriji merenja, kada je u Češkoj u subotu prvo pao rekord i u Centralnoj Češkoj izmereno 40,9 stepeni Celzijusa da bi u istom mestu danas temperatura u 17 časova dostigla čak 41,9 stepeni, dok je u Poljskoj u Slubicama izmereno 40,5 stepena.

I u subotu i u nedelju rekordno vruće bilo je u mestu Doksani blizu Praga gde živi oko 500 stanovnika a predsednik opštine Jaroslav Joska rekao je da su tu na vrućine navikli i da zato ne preduzimaju nikakve posebne mere. "Navikli smo. Imamo dosta zelenila, blizu je reka, veliki park. Danas su došli da nas malo osveže vatrogasci ali to ne izdrži dugo", kazao je medijima Joska. U Češkoj gde su u subotu i nedelju temperature oko 40 stepeni izmerene na sedam stanica
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