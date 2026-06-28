Patrijarh Porfirije, Vučić i Macut u Hramu Svetog Save: Potpisan ugovor za završne radove

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Patrijarh Porfirije, Vučić i Macut u Hramu Svetog Save: Potpisan ugovor za završne radove
Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfitije i premijer Srbije Đuro Macut potpisali su rano jutros Ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu, vredan više od šest miliona evra, čemu je prisustvovao i predsednik države Aleksandar Vučić, istakavši da "niko u istoriji nije toliko pomogao izgradnju ovog hrama kao što je ova vlast u poslednih 12 godina". "Želim da izrazim svoje iskrenu blagodarnost,
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