Patrijarh Porfirije, Vučić i Macut u Hramu Svetog Save: Potpisan ugovor za završne radove

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfitije i premijer Srbije Đuro Macut potpisali su rano jutros Ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu, vredan više od šest miliona evra, čemu je prisustvovao i predsednik države Aleksandar Vučić, istakavši da "niko u istoriji nije toliko pomogao izgradnju ovog hrama kao što je ova vlast u poslednih 12 godina". "Želim da izrazim svoje iskrenu blagodarnost,