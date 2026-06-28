Vučić izjavio da ne može da se bavi predsedničkim izborima i odbacio optužbe Akademskog plenuma o skupu

N1 Info pre 43 minuta  |  Beta
Vučić izjavio da ne može da se bavi predsedničkim izborima i odbacio optužbe Akademskog plenuma o skupu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, posle obilaska prikazane vojne opreme i naoružanja na aerodromu u Batajnici, izjavio da ne može da se bavi predsedničkim izborima, da je rok za izbore 90 dana od kada podnese ostavku, a da ostavku još nije podneo.

Za najnovija istraživanja koja mu u slučaju izbora daju 46 odsto podrške, Vučić je rekao da bi bio veoma nezadovoljan sa podrškom od 46 odsto. "Znate, dok jedni blokiraju puteve, drugi ih grade. Da znate, sa 46 odsto bio bih veoma, veoma nezadovoljan", rekao je Vučić novinarima. Vučić je danas takođe odbacio optužbe " Akademskog plenuma" da je vlast, mitingom u subotu u Beogradu, ugrozila zdravlje građana, koji su, kako tvrde u toj neformalnoj mreži bili primorani
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