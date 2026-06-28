Kosovska policija: Privedeno 37 osoba na Gazimestanu, svi izvedeni pred sud

Nedeljnik pre 1 sat
Kosovska policija: Privedeno 37 osoba na Gazimestanu, svi izvedeni pred sud

Kosovska policija saopštila je večeras da je nakon današnjeg obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu u policijske stanice privedeno ukupno 37 osoba, koje su, kako navodi, privedene zbog „provokativnih poziva sa elementima podsticanja mržnje“, dok je jedna osoba novčano kažnjena zbog narušavanja javnog reda i mira, piše KoSSev.

Svi privedeni su, nakon saslušanja, izvedeni pred sud i čekaju odluku nadležnih organa. Prema ranijim saznanjima KoSSev-a sa terena, privedeni su tokom večeri, jedan po jedan, dovođeni u zgradu Osnovnog suda u Prištini, u naselju Ajvalija, gde su ih čekali članovi porodica, prijatelji i advokati. Radio Kim javio da oko 20 njih nema kosovska dokumenta, kao i da bi za deo njih mogla da usledi deportacija. Kosovska policija se u večerašnjem saopštenju nije izjasnila o
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Prištinska odmazda na Gazimestanu: Tzv. kosovska policija uhapsila 36 Srba, među njima i maloletnik

Prištinska odmazda na Gazimestanu: Tzv. kosovska policija uhapsila 36 Srba, među njima i maloletnik

Sputnik pre 30 minuta
(Foto/Video) Srbi privedeni na Gazimestanu pušteni na slobodu, ročište zakazano za ponedeljak

(Foto/Video) Srbi privedeni na Gazimestanu pušteni na slobodu, ročište zakazano za ponedeljak

Newsmax Balkans pre 30 minuta
Kosovska policija: Privedeno 37 osoba nakon Vidovdana na Gazimestanu; Filipović: Pušteni svi privedeni, sutra prekršajno…

Kosovska policija: Privedeno 37 osoba nakon Vidovdana na Gazimestanu; Filipović: Pušteni svi privedeni, sutra prekršajno ročište

Insajder pre 55 minuta
Advokatica: Pušteno svih 36 privedenih nakon Vidovdana na Gazimestanu, sutra prekršajno ročište

Advokatica: Pušteno svih 36 privedenih nakon Vidovdana na Gazimestanu, sutra prekršajno ročište

N1 Info pre 1 sat
Pušteno svih 36 privedenih nakon Vidovdana na Gazimestanu: Sutra prekršajno ročište

Pušteno svih 36 privedenih nakon Vidovdana na Gazimestanu: Sutra prekršajno ročište

Nova pre 1 sat
Srbi uhapšeni na Gazimestanu pušteni iz pritvora, sutra ročište za 36 privedenih

Srbi uhapšeni na Gazimestanu pušteni iz pritvora, sutra ročište za 36 privedenih

Euronews pre 1 sat
Kosovska policija: Privedeno 37 osoba nakon Vidovdana na Gazimestanu, svi izvedeni pred sud

Kosovska policija: Privedeno 37 osoba nakon Vidovdana na Gazimestanu, svi izvedeni pred sud

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Priština

Društvo, najnovije vesti »

Dnevnik Uglješe Surdučkog: Osećam da se sloboda bliži

Dnevnik Uglješe Surdučkog: Osećam da se sloboda bliži

Danas pre 1 sat
Nisam spasavao Šešelja…(A.V. vs „Danas“ & „dvug iz vojske“ 3)

Nisam spasavao Šešelja…(A.V. vs „Danas“ & „dvug iz vojske“ 3)

Danas pre 1 sat
Advokatica: Pušteno svih 36 privedenih nakon Vidovdana na Gazimestanu, sutra prekršajno ročište

Advokatica: Pušteno svih 36 privedenih nakon Vidovdana na Gazimestanu, sutra prekršajno ročište

Danas pre 1 sat
Zapalila se dva stana u Nišu, četvoro povređenih

Zapalila se dva stana u Nišu, četvoro povređenih

Danas pre 1 sat
Stručnjaci savetuju: Ove četiri navike pred spavanje mogu usporiti starenje

Stručnjaci savetuju: Ove četiri navike pred spavanje mogu usporiti starenje

Danas pre 2 sata