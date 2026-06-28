Kosovska policija: Privedeno 37 osoba na Gazimestanu, svi izvedeni pred sud

Kosovska policija saopštila je večeras da je nakon današnjeg obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu u policijske stanice privedeno ukupno 37 osoba, koje su, kako navodi, privedene zbog „provokativnih poziva sa elementima podsticanja mržnje“, dok je jedna osoba novčano kažnjena zbog narušavanja javnog reda i mira, piše KoSSev.

Svi privedeni su, nakon saslušanja, izvedeni pred sud i čekaju odluku nadležnih organa. Prema ranijim saznanjima KoSSev-a sa terena, privedeni su tokom večeri, jedan po jedan, dovođeni u zgradu Osnovnog suda u Prištini, u naselju Ajvalija, gde su ih čekali članovi porodica, prijatelji i advokati. Radio Kim javio da oko 20 njih nema kosovska dokumenta, kao i da bi za deo njih mogla da usledi deportacija. Kosovska policija se u večerašnjem saopštenju nije izjasnila o