(Foto/Video) Srbi privedeni na Gazimestanu pušteni na slobodu, ročište zakazano za ponedeljak

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
(Foto/Video) Srbi privedeni na Gazimestanu pušteni na slobodu, ročište zakazano za ponedeljak

Kosovska policija je na Gazimestanu privela 36 osoba nakon parastosa koji je služen povodom Vidovdana. Advokatica Jovana Filipović rekla je da su svi pušteni na slobodu, a da je za ponedeljak u 13 časova zakazano ročište pred nadležnim sudom u okviru prekršajnog postupka.

Filipović je istakla da zbog prirode postupka, advokati nisu bili formalno uključeni u postupak kao njihovi punomoćnici. "Pošto je u pitanju prekršajni postupak, danas nismo legitimisani kao advokati. Više smo bili kao tehnička podrška, da im se donesu lične karte, pošto mnogi nisu imali dokumenta sa sobom", kazala je Filipović za KoSSev. Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista osudile su privođenja, zatražile hitno oslobađanje privedenih i pozvale
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