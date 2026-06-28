Poljska zabeležila rekordnu najvišu temperaturu u istoriji od 40,5 stepeni

Newsmax Balkans pre 33 minuta
Poljska zabeležila rekordnu najvišu temperaturu u istoriji od 40,5 stepeni

Poljska je zabeležila najvišu temperaturu od početka merenja, pošto je tokom toplotnog talasa koji pogađa veći deo Evrope u mestu Slubice izmereno 40,5 stepeni Celzijusa.

Time je oboren dosadašnji rekord od 40,2 stepena, koji je postavljen pre više od jednog veka, 29. jula 1921. godine, u regionu Opolje. "Prema podacima telemetrije i operativnim merenjima, u Torunju je izmereno 40,3 stepena Celzijusa, a u Slubicama 40,5 stepeni, tako da možemo da kažemo da je rekord oboren", izjavila je portparolka Instituta za meteorologiju i upravljanje vodama (IMGW) Agnješka Prasek za Polsat njuz, prenosi Newsmax Polska. U početku se činilo da je
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