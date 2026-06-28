Nova kriza na Bliskom istoku: Novi napadi Irana i SAD ponovo podigli tenzije, Tramp zapretio: "Neće više postojati"

NIN pre 2 sata
Nova kriza na Bliskom istoku: Novi napadi Irana i SAD ponovo podigli tenzije, Tramp zapretio: "Neće više postojati"

Ponovo se zaoštrava situacija na Bliskom istoku nakon razmene novih udara između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je gađala američke vojne položaje u susednim državama, uključujući Kuvajt i Bahrein, kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Istovremeno, izraelska vojska saopštila je da je na jugu Libana ubila pripadnike Hezbolaha i uništila raketni lanser. Američka vojska je u međuvremenu izvela nove vazdušne udare na iranske položaje u blizini Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za
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