Paklene vrućine u Srbiji: U kojim gradovima je izmerena najviša temperatura

NIN pre 11 minuta  |  Tanjug
Paklene vrućine u Srbiji: U kojim gradovima je izmerena najviša temperatura

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) do 13 sati najtopliji u Srbiji su Kikinda i Palić sa 36 stepeni, dok je najhladnije na Kopaoniku gde je izmeren 21 stepen.

U Beogradu izmerena su 35 stepeni. Temperatura od 35 stepeni izmerena je u Somoboru, Novom Sadu, Zrenjaninu i Sremskim Karlovcima, dok je 34 izmereno u Bačkom Karlovcu, Loznici, Valjevu, Kruševcu, Ćupriji Nišu i Leskovcu. Više od 30 stepeni izmereno je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikog Gradištu, Negotinu, Požegi, Kraljevu, Kuršumliji, Dimitrovgradu, Vranju i Zaječaru. Nastavlja se toplotni talas, koji će trajati u Srbiji i početkom sledeće sedmice.
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