Protest "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu: Učesnici poručili da traže poštovanje Ustava i zakona

Protest studenata u blokadi pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan" održan je danas u Kraljevu, a centralni skup održan je na Trgu srpskih ratnika.

Tokom dana organizovan je niz pratećih aktivnosti na više lokacija u gradu. U Parku Svetog Save bio je postavljen štand namenjen deci, dok je na više punktova organizovan i sajamski deo protesta. Zbog visokih temperatura na više lokacija bili su postavljeni štandovi sa vodom, a tokom skupa dežurale su ekipe Hitne pomoći. Protest je protekao uz prisustvo studenata i građana iz više gradova, koji su prethodnih dana organizovali dolazak u Kraljevo povodom Vidovdana. A