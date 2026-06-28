Rafinerije u Rusiji u plamenu nakon napada ukrajinskih dronova

NIN pre 2 sata  |  Beta
Rafinerije u Rusiji u plamenu nakon napada ukrajinskih dronova

Ukrajina je danas zapalila veliku rafineriju nafte na jugu Rusije, pri čemu su poginule najmanje dve osobe, saopštile su ruske vlasti.

Ostaci oborenih ukrajinskih dronova izazvali su požar u rafineriji u Slavjansku na Kubanju, saopštio je regionalni lider Venijamin Kondratjev. Takođe je saopšteno da je u Slavjansku poginula jedna osoba, a jedna povređena u obližnjem selu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je Kijev izveo napad, kao i da je druga ruska rafinerija u Jaroslavskoj oblasti, oko 700 kilometara od ukrajinske granice, pogođena tokom noći. "Večeras su naše 'sankcije
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Rusija: Zapaljena velika rafinerija

Rusija: Zapaljena velika rafinerija

Vreme pre 49 minuta
Kijev na meti ruskih napada; Zelenski: Ukrajina napala ruske rafinerije nafte

Kijev na meti ruskih napada; Zelenski: Ukrajina napala ruske rafinerije nafte

RTS pre 1 sat
Ukrajinske rakete pogodile rafinerije naftnog industrijskog kompleksa u Volgogradu

Ukrajinske rakete pogodile rafinerije naftnog industrijskog kompleksa u Volgogradu

Politika pre 1 sat
Ruske vlasti: Ukrajina napala i zapalila rafineriju nafte na jugu Rusije

Ruske vlasti: Ukrajina napala i zapalila rafineriju nafte na jugu Rusije

N1 Info pre 3 sata
Rusija ispalila balističke projektile i dronove na Ukrajinu, Ukrajina pogodila rusku rafineriju

Rusija ispalila balističke projektile i dronove na Ukrajinu, Ukrajina pogodila rusku rafineriju

Beta pre 4 sati
Rusija napala Ukrajinu sa šest balističkih projektila i gotovo 150 dronova, eksplozije i u Kijevu

Rusija napala Ukrajinu sa šest balističkih projektila i gotovo 150 dronova, eksplozije i u Kijevu

Nova pre 4 sati
Ukrajina napala i zapalila rafineriju nafte na jugu Rusije

Ukrajina napala i zapalila rafineriju nafte na jugu Rusije

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevpožarnaftaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Volc: SAD će nastaviti da reaguju ako Teheran ugrozi brodski saobraćaj u Ormuzu

Volc: SAD će nastaviti da reaguju ako Teheran ugrozi brodski saobraćaj u Ormuzu

Insajder pre 19 minuta
NASA pokreće misiju spasavanja svemirskog teleskopa Swift koji ubrzano gubi visinu

NASA pokreće misiju spasavanja svemirskog teleskopa Swift koji ubrzano gubi visinu

Insajder pre 54 minuta
Mađar ponosan na prvih 50 dana vlade: Ispunili smo desetine obećanja

Mađar ponosan na prvih 50 dana vlade: Ispunili smo desetine obećanja

Insajder pre 9 minuta
Bajden: Tramp je danas korumpirani, narcisoidni gubitnik

Bajden: Tramp je danas korumpirani, narcisoidni gubitnik

NIN pre 9 minuta
Putin: Rusija će odgovoriti na sve izazove i sačuvati suverenitet

Putin: Rusija će odgovoriti na sve izazove i sačuvati suverenitet

NIN pre 4 minuta