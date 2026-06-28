Studenti u blokadi danas organizuju protest u Kraljevu: Centralni skup "Sve se vidi na Vidovdan" počinje u 18 časova

Studenti u blokadi danas u Kraljevu organizuju protest pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan", a centralni deo programa počeće u 18 časova na Trgu srpskih ratnika.

Tokom dana planiran je niz pratećih aktivnosti na više lokacija u gradu. Od 11 do 14 časova u Parku Svetog Save biće postavljen štand namenjen deci, dok će od 14 do 17 časova biti organizovan sajamski deo protesta na više punktova – u Lidlu u Vojnom naselju, na platou ispred Gradske uprave, Trgu srpskih ratnika i kod Sportske hale Ribnica. Kako su studenti objavili na društvenim mrežama, zbog visokih temperatura na više lokacija biće postavljeni štandovi sa vodom,