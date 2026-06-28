BLOG UŽIVO "Doći će dan kad neće biti važno ko je imao vlast, nego ko je imao obraz": Snažna poruka sa studentskog protesta u Kraljevu

Nova pre 1 sat
BLOG UŽIVO "Doći će dan kad neće biti važno ko je imao vlast, nego ko je imao obraz": Snažna poruka sa studentskog protesta u…

U Kraljevu se danas, na više lokacije, održava veliki skup pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan" koji organizuju studenti u blokadi. Skup je počeo otvaranjem štanda za decu u 11 časova, a glavni program biće od 18 sati na Trgu srpskih ratnika.

Studenti su na mrežama objavili kompletan plan i program velikog skupa, kao i mapu lokacija štandova za vodu i hitne pomoći, s obzirom na visoke temperature koje se očekuju tokom dana. Na svom zvaničnom Instagram profilu, studenti su podelili program koji će pratiti današnji Vidovdanski protest u Kraljevu. Kako su naveli, od 11 do 14 časova u parku Svetog Save biće postavljen štand za decu. Sajamski deo protesta planiran je od 14 do 17 sati, na više lokacija - Lidl
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

BLOG Veliki studentski protest u Kraljevu: „Ova vlast se boji studenata“

BLOG Veliki studentski protest u Kraljevu: „Ova vlast se boji studenata“

Vreme pre 20 minuta
U Kraljevu održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi

U Kraljevu održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi

RTV pre 1 sat
U Kraljevu održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi

U Kraljevu održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi

Blic pre 1 sat
Protest "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu: Učesnici poručili da traže poštovanje Ustava i zakona

Protest "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu: Učesnici poručili da traže poštovanje Ustava i zakona

NIN pre 1 sat
Skup studenata u blokadi "Sve se vidi na Vidovdan" održan u Kraljevu

Skup studenata u blokadi "Sve se vidi na Vidovdan" održan u Kraljevu

RTS pre 1 sat
Studenti u blokadi danas organizuju skup u Kraljevu

Studenti u blokadi danas organizuju skup u Kraljevu

Euronews pre 7 sati
U nedelju se održava studentski skup u Kraljevu

U nedelju se održava studentski skup u Kraljevu

Vranje news pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoTihomir StanićMafijaObrazKraljevoLidl

Politika, najnovije vesti »

Brkić (SRCE): Svi građani plaćaju skupove SNS-a

Brkić (SRCE): Svi građani plaćaju skupove SNS-a

Danas pre 20 minuta
Kostreš (LSV): Lustracija je civilizacijski minimum za Srbiju

Kostreš (LSV): Lustracija je civilizacijski minimum za Srbiju

Danas pre 0 minuta
Đilas (SSP): Jučerašnji skup SNS u Beogradu pokazao slabost vlasti

Đilas (SSP): Jučerašnji skup SNS u Beogradu pokazao slabost vlasti

Danas pre 3 sata
Selaković: Priština na Vidovdan i pred očima celog sveta demonstrirala tiraniju nad Srbima

Selaković: Priština na Vidovdan i pred očima celog sveta demonstrirala tiraniju nad Srbima

RTV pre 0 minuta
„345 ljudi i 6 robota“: Naprednjaci o proceni ljudi na svom mitingu

„345 ljudi i 6 robota“: Naprednjaci o proceni ljudi na svom mitingu

Vreme pre 20 minuta