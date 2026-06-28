BLOG UŽIVO Počinje veliki Vidovdanski protest u Kraljevu: Pristižu studenti i građani iz cele Srbije

U Kraljevu se danas, na više lokacije, održava veliki skup pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan" koji organizuju studenti u blokadi. Skup je počeo otvaranjem štanda za decu u 11 časova, a glavni program biće od 18 sati na Trgu srpskih ratnika.

Studenti su na mrežama objavili kompletan plan i program velikog skupa, kao i mapu lokacija štandova za vodu i hitne pomoći, s obzirom na visoke temperature koje se očekuju tokom dana. Na svom zvaničnom Instagram profilu, studenti su podelili program koji će pratiti današnji Vidovdanski protest u Kraljevu. Kako su naveli, od 11 do 14 časova u parku Svetog Save biće postavljen štand za decu. Sajamski deo protesta planiran je od 14 do 17 sati, na više lokacija - Lidl