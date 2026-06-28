Hrvatska ide na očajni Portugal i još goreg Ronalda - Moćna Kolumbija se ispromašivala, Kongo posle preokreta srušio Uzbekistan za prolaz u nokaut-fazu

Utakmicama Portugal - Kolumbija i Uzbekistan - Kongo okončano je takmičenje u grupi K Svetskog prvenstva, a kao pobednici dana, doduše iz različih razloga, bez dileme su igrači Kolumbije i Konga, dok je pred Portugalom i Kristijanom Ronaldom dug period neizvenosti.

Još kada je žreb odredio da će Kolumbija i Portugal biti u grupi K, bilo je jasno da će te dve selekcije biti glavni favoriti za prvo mesto. No, teško da je iko očekivao da će Portugalci na kraju moći da zahvale čistoj sreći što meč koji je trebalo da bude spektakl nisu završili sa dupke punom mrežom. Jednostavno, Kolumbijci su bili neuporedivo bolji, imali su čak 24 šuta ka golu rivala, do čega je šest išlo u okvir, napadali su konstantno, pritiskali, čak su u