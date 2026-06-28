Mesija i na klupi prati čitav svet, i to iz dobrog razloga, duel Alžira i Austrije posebno prati Donald Tramp

Nova pre 6 minuta
Mesija i na klupi prati čitav svet, i to iz dobrog razloga, duel Alžira i Austrije posebno prati Donald Tramp

Utakmicama Argentine i Jordana, te Austrije i Alžira biće okončano takmičenje ne samo u grupi J, već i kompletna grupna faza Svetskog prvenstva 2026. godine.

Duel "gaučosa" i Jordana u Dalasu biće pod posebnom pažnjom javnosti zbog Lionela Mesija, kog jedna asistencija deli od obaranja rekorda Dijega Maradone i objedinjavanja titula najboljeg strelca i najboljeg "pakera" u istoriji Mundijala. Mesi će inače meč započeti na klupi. Obojica imaju po osam. Sa druge strane, meč Alžira i Austrije daće direktan odgovor na pitanje ko će od ove dve reprezentacije proći dalje, a nema dileme da će predsednik SAD Donald Tramp
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