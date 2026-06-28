Nova eskalacija sukoba: SAD napale 10 vojnih ciljeva u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein i Kuvajt

Nova pre 20 minuta
Nova eskalacija sukoba: SAD napale 10 vojnih ciljeva u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein i Kuvajt

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno je eskalirao nakon što je američka vojska izvela napade na deset iranskih vojnih lokacija, dok je Teheran odgovorio gađanjem ciljeva u Bahreinu i Kuvajtu i zapretio potpunim prekidom mirovnih pregovora ukoliko Vašington nastavi sa vojnim akcijama.

Centralna komanda američke vojske saopštila je da su, po nalogu predsednika Donalda Trampa (Trump), pogođeni objekti vojne infrastrukture na više lokacija u i u blizini Ormuskog moreuza. Među metama su bili sistemi za nadzor i komunikaciju, položaji protivvazdušne odbrane, skladišta dronova, kao i kapaciteti za postavljanje mina. Prema navodima američke vojske, napadi su izvedeni nakon što je Iran prethodno gađao teretni brod u Ormuskom moreuzu, a Vašington je
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