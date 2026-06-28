Portugalke upale u kadar, pa zasenile čak i Ronalda: Pogledajte reakciju o kojoj se priča VIDEO

Portugal nije uspeo da pobedi Kolumbiju u 3. kolu Svetskog prvenstva, ali njegovi navijači jesu uspeli da osvoje srca većine ljubitelja fudbala.

Kristijano Ronaldo i ekipa nisu uspeli da osvoje prvo mesto u grupi K, pošto su odigrali 0:0 protiv Kolumbije. Samim tim, sada će imati znatno teži put do finala Mundijala, a u prvom poluvremenu Bruno Fernandeš je imao sjajnu priliku da dovede svoju selekciju u vođstvo. Ipak, to nije uspeo da uradi, a navijači su se odmah uhvatili za glavu i razočarano su gledali ka terenu. U tim momentima, tokom uživo TV prenosa, na ekranu su se pojavile dve prelepe navijačice