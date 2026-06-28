Sulude cene karata za meč Hrvata i Portugalaca, Švedska ostala bez jednog od najboljih

Nova pre 1 sat
Sulude cene karata za meč Hrvata i Portugalaca, Švedska ostala bez jednog od najboljih

Završena je grupna faza Mundijala, ali ono pravo tek počinje. Sva dešavanja sa Svetskog prvenstva pratite na Nova.rs.

Već večeras, od 21.00, čeka nas prvi meč nokaut faze. Južna Afrika će odmeriti snage sa Kanadom i ovaj duel ima potencijal da bude veoma zanimljiv, iako na papiru to i ne deluje tako. Pobednik tog meča igraće sa boljim iz duela Holandije i Maroka. Predsednik Južne Koreje, Li Dže-Mjung, je sramno govorio o selektoru posle ispadanja. "Ne samo da sam zbunjen ovim neočekivanim rezultatom, već sam i zaprepašćen. Na kraju krajeva, izreka 'izbor ljudi je početak svih
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