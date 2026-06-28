Objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Slobodnih mesta u Pirotu ima u svim školama

Konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima objavljeni su na portalu Moja srednja škola, dan ranije nego što je to predviđeno Kalendarom.

Evo rezultata za srednje škole u Pirotu Tehnička škola: Tehničar informacionih tehnologija, 28 Popunjeno Tehničar elektronike i automatike, 28 Popunjeno Tehničar mehatronike, 28 Popunjeno Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina, 28 Popunjeno Tehničar drumskog saobraćaja, 28 Popunjeno Vozač motornih vozila, trogodišnji smer 28 Prvi krug, preostala 3 mesta Gimnazija: Drustveno jezivki smer ukupno 56 mesta Prvi krug, preostalo 11 mesta Prirodno - matematički