Objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Slobodnih mesta u Pirotu ima u svim školama

Plus online pre 1 sat  |  Pirot Plus Online
Objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Slobodnih mesta u Pirotu ima u svim…

Konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima objavljeni su na portalu Moja srednja škola, dan ranije nego što je to predviđeno Kalendarom.

Evo rezultata za srednje škole u Pirotu Tehnička škola: Tehničar informacionih tehnologija, 28 Popunjeno Tehničar elektronike i automatike, 28 Popunjeno Tehničar mehatronike, 28 Popunjeno Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina, 28 Popunjeno Tehničar drumskog saobraćaja, 28 Popunjeno Vozač motornih vozila, trogodišnji smer 28 Prvi krug, preostala 3 mesta Gimnazija: Drustveno jezivki smer ukupno 56 mesta Prvi krug, preostalo 11 mesta Prirodno - matematički
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