SAD: Iranski dronovi i rakete nisu pogodili nijednu metu

Politika pre 4 sati
SAD: Iranski dronovi i rakete nisu pogodili nijednu metu

Nijedan dron niti raketa koje je lansirao Iran nije pogodio planirane ciljeve

Nijedan dron niti raketa koje je lansirao Iran nije pogodio planirane ciljeve, prenosi CNN pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. „Svi dronovi i rakete koje je Iran lansirao su oboreni, presretnuti ili nisu stigli do svojih ciljeva“, rekao je neimenovani zvaničnik. Prema njegovim rečima, nije bilo američkih žrtava niti štete na američkim objektima. „Da budemo jasni — Iran je doživeo neuspeh“, dodao je. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je gađala
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