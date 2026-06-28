U Francuskoj 63.000 domaćinstava bez struje zbog nevremena

Tokom protekle noći u Francuskoj registrovano čak 13.360 udara groma, dok je jedan od jačih udara direktno pogodio i Ajfelov toranj u Parizu

PARIZ- Najmanje 63.000 francuskih domaćinstava danas je bez struje nakon što su oluje i jako nevreme sinoć pogodili nekoliko regiona, navedeno je iz kompanije Enedis, operatera mreže za distribuciju električne energije, preneo je Figaro. Kako se navodi, najviše potrošača je ostalo bez električne energije prvenstveno u departmanima Nor, Ena, Ivlin, kao i Endr i Loara. Ove oluje usledile su nakon ekstremnog toplotnog talasa, čiji intenzitet i trajanje do sada nisu