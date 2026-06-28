Vens: SAD pobeđuju bez obzira na ishod pregovora sa Iranom

Politika pre 12 minuta
Vens: SAD pobeđuju bez obzira na ishod pregovora sa Iranom

Vens je istakao da SAD „pobeđuju u svakom slučaju” kada su u pitanju pregovori sa Iranom

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države „pobeđuju u svakom slučaju” kada je reč o sukobu i pregovorima sa Iranom, navodeći da je iranski nuklearni program uništen. „Ako postignemo konačni dogovor, onda je to odlično. Ako ga ne postignemo, njihov nuklearni program je i dalje uništen. I dalje su mnogo slabiji kao zemlja, tako da je moj stav da Amerika pobeđuje u svakom slučaju” , rekao je Vens, prenosi Gardijan. Ranije danas
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