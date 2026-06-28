Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Pravo u centar pre 1 dan  |  Pravo u CENTAR
Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

RHMZ je izdao upozorenje na veoma visoke temperature do četvrtka, 2. jula i saopštio da toplotni talas može da izazove i raširi požare na otvorenom.

Danas se očekuje slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar, sa najnižim temperaturama od 16 stepeni do 25, a najvišim dnevnim od 36 do 39 stepeni. Vreme u Beogradu će danas biti sunčano i veoma toplo, takođe sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura biće oko 24 stepena, a najviša dnevna oko 39 stepeni.
Otvori na pravoucentar.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Serbian News Media pre 1 dan
Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Radio sto plus pre 1 dan
Gori Beograd, tropska noć širom zemlje: Samo u ovom mestu u Srbiji je manje od 20 stepeni (foto)

Gori Beograd, tropska noć širom zemlje: Samo u ovom mestu u Srbiji je manje od 20 stepeni (foto)

Mondo pre 3 sata
Beograd i dalje gori! Temperatura u 20 sati prešla 30 stepeni, ovo mesto u Srbiji je jedini spas od vrućine

Beograd i dalje gori! Temperatura u 20 sati prešla 30 stepeni, ovo mesto u Srbiji je jedini spas od vrućine

Blic pre 3 sata
AMSS: Putnički automobili na granicama čekaju do 30 minuta, a kamioni do dva sata

AMSS: Putnički automobili na granicama čekaju do 30 minuta, a kamioni do dva sata

Serbian News Media pre 6 sati
Vremenska prognoza 29. jun 2026.

Vremenska prognoza 29. jun 2026.

RTS pre 6 sati
Leskovac danas među najtoplijim gradovima u Srbiji

Leskovac danas među najtoplijim gradovima u Srbiji

Stav.life pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Regioni, najnovije vesti »

U Kruševcu otkrivena bista "Čika Bori" Mihailoviću, počast osnivaču Kruševačkog pozorišta (foto)

U Kruševcu otkrivena bista "Čika Bori" Mihailoviću, počast osnivaču Kruševačkog pozorišta (foto)

Kurir pre 34 minuta
Vidovdan obeležen u Kragujevcu: Položeni venci i odata počast stradalim junacima za slobodu Srbije (foto)

Vidovdan obeležen u Kragujevcu: Položeni venci i odata počast stradalim junacima za slobodu Srbije (foto)

Kurir pre 59 minuta
Odlična učenica i sportska senzacija! Anka iz Krupnja ponos škole i reprezentacije Srbije! (foto)

Odlična učenica i sportska senzacija! Anka iz Krupnja ponos škole i reprezentacije Srbije! (foto)

Kurir pre 1 sat
Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Serbian News Media pre 1 dan
Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Radio sto plus pre 1 dan