Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

RHMZ je izdao upozorenje na veoma visoke temperature do četvrtka, 2. jula i saopštio da toplotni talas može da izazove i raširi požare na otvorenom.

Danas se očekuje slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar, sa najnižim temperaturama od 16 stepeni do 25, a najvišim dnevnim od 36 do 39 stepeni. Vreme u Beogradu će danas biti sunčano i veoma toplo, takođe sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura biće oko 24 stepena, a najviša dnevna oko 39 stepeni.